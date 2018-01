ARSENAL, WENGER: "SANCHEZ? NESSUNA OFFERTA"

9 gennaio 2018

L'Arsenal non ha ricevuto alcuna offerta per un trasferimento a gennaio di Alexis Sanchez, attaccante a fine contratto il prossimo giugno. Lo ha assicurato il manager del Gunners, Arsene Wenger. "Non mi aspetto nulla, sono concentrato solo sulla partita di domani", ha spiegato il tecnico francese alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Chelsea.