ARSENAL, WENGER: "RINNOVO SANCHEZ ANCORA POSSIBILE"

24 agosto 2017

Nonostante il corteggiamento del Manchester City, Arsene Wenger prova a trattenere Alexis Sanchez all'Arsenal: "È concentrato e felice. È il suo ultimo anno di contratto, ma questo non significa che non abbiamo possibilità di rinnovo. Siamo concentrati sulla squadra, non sui contratti individuali. Abbiamo un'agenda, fitta di impegni, ma non vogliamo renderli pubblici" ha detto in conferenza stampa.