ARSENAL, WENGER: "NON CEDEREMO SANCHEZ"

22 luglio 2017

Corteggiato con insistenza dal Psg, Alexis Sanchez potrebbe alla fine restare all'Arsenal. Almeno stando alle dichiarazioni del tecnico Wenger che non lo vuole cedere nè in Premier nè all'estero: "Non fa alcuna differenza, è tutta un'invenzione dei media. Noi abbiamo preso la nostra decisione e andiamo avanti".