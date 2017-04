ARSENAL, WENGER: "KOLASINAC? NESSUN ACCORDO"

20 aprile 2017

Mentre in Germania danno per certo il suo arrivo a fine stagione all'Arsenal, Arsene Wenger smentisce ogni accordo con Senad Kolasinac, terzino dello Schalke 04 seguito anche dal Milan. "Non c'è nulla da dire - ha spiegato il manager dei Gunners - Non abbiamo accordi con nessuno. Penso che in questo momento sia importante non parlare di mercato".