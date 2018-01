ARSENAL, WENGER: "AUBAMEYANG? PER ORA NO MA..."

26 gennaio 2018

Arsene Wenger ha parlato in conferenza stampa di mercato. Interrogato su Aubameyang, il manager dell'Arsenal ha detto: "Non posso dire di più, non abbiamo nulla da annunciare. Al momento restiamo così, teniamo i nostri giocatori. Abbiamo perso Sanchez e preso Mkhitaryan. Se succederà altro al momento non lo so. E' tutt'altro che vicino, è possibile che prenderemo qualcuno ma non dirò il nome".