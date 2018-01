ARSENAL, VISITE MEDICHE PER AUBAMEYANG

30 gennaio 2018

Pierre-Emerick Aubameyang si appresta a diventare il rinforzo invernale dell'Arsenal. Il centravanti de Gabon è a già a Londra, nel centro sportivo dei 'Gunners', per essere sottoposto alle rituali visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Wenger. Il centravanti lascia così il Borussia Dortmund, la squadra dove è esploso: in estate era stato inseguito più volte dal Milan che, però, non era riuscito a mettere le mani sul suo cartellino. Aubameyang in Bundesliga ha finora realizzato 13 reti, preceduto nella classifica dei marcatori solo da Lewandowski, con 18 gol.