ARSENAL, UFFICIALE IL RINNOVO DI ÖZIL

1 febbraio 2018

Adesso è ufficiale: Mesut Özil ha firmato un rinnovo triennale con l'Arsenal. Cifre record, con il tedesco che percepirà 400mila euro a settimana. Era in scadenza a giugno 2018, giocherà coi Gunners fino al 2021. "Sono orgoglioso di annunciare il mio rinnovo con l'Arsenal", ha scritto su Instagram il fantasista. "È una delle decisioni più importanti della mia vita calcistica ed è per questo che ho dovuto pensarci un po' e parlare con tutte le persone importanti per me. Per le belle cose serve tempo. Alla fine ho deciso con il cuore. Come ho sempre detto, qui mi sento a casa e sono super motivato per raggiungere traguardi altissimi nei prossimi anni. Una volta Gunner, per sempre Gunner".