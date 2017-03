ARSENAL, TUTTO SU ANDRÉ SILVA SE PARTE SANCHEZ

4 marzo 2017

Con Alexis Sanchez destinato a lasciare la squadra in estate, l'Arsenal sta già studiando diversi profili per sostituire il cileno. In testa alle preferenze c'è l'attaccante del Porto André Silva, per cui i Gunners sono disposti a mettere sul piatto 60 milioni, il valore della clausola rescissoria del portoghese. Lo scrive il quotidiano britannico Daily Mail.