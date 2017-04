ARSENAL, SU SANCHEZ C'E' IL CITY

11 aprile 2017

Il futuro di Alexis Sanchez sembra lontano da Londra a causa di una stagione turbolenta e di un contratto in scadenza nel 2018. Secondo ESPN ci sarebbe il Manchester City in prima file per assicurarsi l'ex Barcellona e Udinese. ma nel caso in cui il cileno lasciasse davvero l'Arsenal, rischierebbe di scatenarsi una vera asta al rialzo visto che sulle sue tracce ci sono anche Manchester United, Chlesea e PSG.