ARSENAL, SANCHEZ NON CONVOCATO: ADDIO VICINO?

14 gennaio 2018

Sembra sempre più vicino il divorzio tra l'Arsenal e Alexis Sanchez: Wenger, infatti, non ha convocato il cileno per la trasferta dei Gunners a Bournemouth e il motivo, secondo i media britannici, è legato proprio alle voci di mercato. Con il contratto in scadenza tra sei mesi, l'ex Barcellona è corteggiatissimo dal Manchester City ma anche dallo United.