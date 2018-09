ARSENAL, RAMSEY VIA A GENNAIO

28/09/2018

Secondo quanto riportato dal Times, Aaron Ramsey saluterà l'Arsenal nel prossimo gennaio. Fallita la trattativa per il rinnovo del contratto del gallese, i Gunners non avrebbero intenzione di perdere il centrocampista a parametro zero nella prosisma estate e avrebbero intenzione di cederlo già nella sessione di mercato invernale.