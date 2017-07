ARSENAL, PEREZ VERSO IL DEPORTIVO

28 luglio 2017

Lucas Perez è vicino all'addio all'Arsenal. Il Deportivo La Coruña, come confermato dall'agente dell'attaccante dei Gunners, vuole riportarlo in Spagna: "Il Deportivo ha fatto un'offerta la scorsa settimana. Lucas vuole giocare di più. Quando ha firmato con l'Arsenal era felicissimo. Lui arrabbiato? Come non esserlo quando un tuo compagno di squadra, Lacazette, prende il tuo numero di maglia senza neanche chiedere?".