ARSENAL, OZIL VERSO IL RINNOVO

31 gennaio 2018

Dopo l'addio di Alexi Sanchez e il probabile arrivo di Aubameyang, l'Arsenal sta per mettere a segno un altro colpo. Non un nuovo arrivo, ma una conferma. Secondo i tabloid britannici è molto vicino il rinnovo di Mesut Ozil. Nei prossimi giorni prolungherà il contratto per altre tre stagioni.