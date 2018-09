ARSENAL, LACAZETTE: "IO VIA? NO, QUI SONO FELICE"

03/09/2018

Lacazette non ha alcuna intenzione di lasciare l'Arsenal, al contrario dei diversi rumors circolati in Inghilterra nelle ultime settimane. "Non so chi abbia detto questa cosa - dice l'attaccante dei Gunners -, sono in uno dei migliori club di Londra e sono felice qui. Sarà difficile partire titolare, ma continuo a lottare".