ARSENAL, FOLLIE PER IL RINNOVO DI SANCHEZ

13 aprile 2017

Nel mirino di Juventus, Chelsea e Manchester City, Alexis Sanchez potrebbe restare all'Arsenal. E' questo l'obiettivo della società disposta a fare follie per convincerlo a restare: come riferisce l''Evening Standard', infatti, per trattenere il cileno è pronto un ingaggio da 18 milioni di euro l'anno che farebbero di Sanchez il calciatore più pagato della Premier davanti a Pogba.