ARSENAL-DORTMUND, ACCORDO PER AUBAMEYANG

30 gennaio 2018

Novità in vista in casa Arsenal. Dopo la partenza di Alexis Sanchez, i Gunners si sono messi alla ricerca di un sostituto. Il nome più caldo è quello dell'attaccante del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Si parla di un'offerta da 60 milioni di euro. La BBC ha confermato che l'Arsenal avrebbe trovato l'accordo sia con il club tedesco sia con il giocatore gabonese. Ma adesso serve un sostituto. Stando alle ultime indiscrezioni, l'attaccante dell'Arsenal Olivier Giroud sarebbe un elemento chiave nel trasferimento, sia come sostituto diretto di Aubameyang che come parte di un accordo a tre, con il francese che approderebbe al Chelsea e Michy Batshuayi girato dal club di Stamford Bridge al Borussia.