ARSENAL: 59 MLN E GIROUD PER AUBAMEYANG

22 gennaio 2018

Secondo la stampa tedesca l'Arsenal è tornato alla carica per Pierre-Emerick Aubameyang. Dopo il primo no del Borussia Dortmund a un'offerta di 50 milioni di euro, i Gunners avrebbero deciso di rilanciare. Stando a "Kicker", una delegazione del club guidata dall'ad Ivan Gazidis è volata in Germania per provare a trovare un accordo con i gialloneri. Il Borussia valuta l'attaccante gabonese intorno ai 68 milioni, ma il club inglese starebbe pensando di inserire Olivier Giroud come parziale contropartita. Dunque in casa Borussia sarebbe in arrivo una nuova proposta da 59 milioni più il prestito fino a giugno dell'attaccante francese. Giroud sarebbe ben felice del trasferimento visto che a Dortmund potrebbe trovare lo spazio e la continuità di gioco necessari per convincere Deschamps a convocarlo in Nazionale, in vista dei Mondiali in Russia.