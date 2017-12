ARSENAL: 40 MILIONI PER RUGANI

21 dicembre 2017

Pupillo da tempo di Arsene Wenger, Daniele Rugani torna nel mirino dell'Arsenal per il mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce il Mirror, i Gunners sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni per strappare il giovane centrale azzurro alla Juventus. L'Arsenal, in lotta per un posto in Champions League, vuole rinforzare il suo reparto arretrato e Rugani sarebbe la pedina ideale: giovane e di grande prospettiva, ma giò con una discreta esperienza. La dirigenza bianconera nei mesi scorsi ha sempre respinto le offerte per Rugani, ritenuto un punto fermo della squadra di Allegri. Le difficoltà a trovare spazio dall'inizio, però, potrebbero spingere il giocatore a prendere in esame le offerte inglesi.