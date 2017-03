ARSENAL: "DECISIONE SU WENGER A FINE STAGIONE"

9 marzo 2017

L'Arsenal conferma Arsene Wenger fino al termine della stagione. Il tecnico, in bilico dopo il campionato fallimentare e il disastro in Coppa, resterà in sella fino a giugno, quando il suo contratto scadrà. Poi verrà deciso il suo futuro. Questo il comuncato: "Siamo consapevoli del fatto che l'attenzione mediatica è forte sul nostro club e capiamo i dibattiti che si sono scatenati. Rispettiamo i tifosi e le loro opinioni personali a riguardo, ma noi dobbiamo guardare al club mettendo in cima a tutto gli interessi a lungo termine. Arsene ha un contratto fino al termine della stagione, ogni decisione sarà presa consensualmente e comunicata nei tempi e nei modi giusti".