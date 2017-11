ARGENTINOS JRS: "LA ROMA SEGUE GONZALEZ"

8 novembre 2017

Dal WyScout Forum di Londra, Diego Garofalo, vicepresidente dell'Argentinos Juniors, ha fatto il punto sul futuro di Nicolas Gonzalez, attaccante classe 1998, che ha segnato 4 gol in 6 partite. "Deve fare ancora un anno o due in Argentina, non deve bruciare i tempi - ha spiegato ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com' - Deve consolidarsi in patria, se i giocatori saltano un passaggio rischiano di bruciarsi. Se piace alla Roma? Si, possiamo confermare l'interesse. E poi se resta a lungo qui, e fa bene, costa anche di più, no?".