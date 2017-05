Argentina, Sampaoli nuovo ct: convocati Icardi e il Papu Gomez

19 maggio 2017

Jorge Sampaoli è il nuovo ct dell'Argentina . Lo ha annunciato lo stesso tecnico argentino che a fine stagione lascerà vacante la panchina del Siviglia: "Non sto lasciando questo club per un altro, ma per la mia nazionale - ha commentato Sampaoli -. E' una decisione presa con il cuore, per il mio paese. Ora la Federazione dovrà parlare col presidente del Siviglia per risolvere la situazione". Sampaoli ha vinto la Copa America con il Cile nel 2015.

Ci sono volute diverse settimane, ma alla fine Sampaoli ha ammesso ciò che da diverso tempo è nel pensiero di molti al Siviglia, l'addio a fine stagione. Lo ha fatto confermando la trattativa con la Federcalcio argentina, ma anche ufficializzando quello che sarà un addio all'Andalusia dopo l'ultima partita di campionato: "L'AFA parlerà col Siviglia per risolvere il mio contratto". Una scelta presa con il cuore, ha dichiarato, per il proprio paese alla ricerca di una guida tecnica e caratteriale dopo l'allontanamento di Bauza e un girone di qualificazione a Russia 2018 più complicato del previsto.



"Ho fatto una scelta di cuore - ha commentato Sampaoli -, non lascio il Siviglia per un altro club, ma per la mia nazionale, il mio paese". Quella Nazionale e quel paese battuto nella finale della Copa America 2015 alla guida del Cile. Un accordo già trovato in inverno: "Non potevo lasciare il lavoro a metà dopo aver costruito questa squadra con Monchi (l'ex ds ora alla Roma). Adesso il momento è diverso e più consono a questa scelta".