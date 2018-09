ARGENTINA, MARTINO: "NESSUN CONTATTO CON L'AFA"

12/09/2018

Indicato come possibile nuovo ct dell'Argentina, il Tata Martino ha parlato del suo futuro. "Non hio parlato con nessuno dell'Argentina. Al momento la mia idea è quella di risolvere la questione contrattuale con l'Atlanta United - ha spiegato a 'Caracol Radio ' -. Sono concentrato su questo aspetto. Non ascolterò proposte dalla Colombia o dall'Argentina o da altri che siano interessati a me. E' una questione etica, considerato che sono in contatto per rinnovare il mio accordo qui".