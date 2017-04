ARGENTINA: BAUZA A RISCHIO, PRONTO SAMPAOLI

1 aprile 2017

Ore contate per il ct dell'Argentina Edgardo Bauza: il tecnico sembra ormai destinato all'esonero dopo la sconfitta in Bolivia che mette a rischio la qualificazione ai Mondiali 2017. Nella notte italiana si è riunita a Buenos Aires il Comitato Esecutivo dell'Afa, la Federazione argentina, ma al momento non è stata presa alcuna decisione. Lunedì è in programma il decisivo faccia a faccia fra il ct e i dirigenti federali, quasi certamente per ratificare la separazione. Il favorito per succedere a Bauza è Jorge Sampaoli, attuale tecnico del Siviglia.