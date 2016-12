AQUILANI, IDEA SASSUOLO

22 dicembre 2016

Aquilani non è stato convocato per la sfida salvezza tra Palermo e Pescara. Il centrocampista è quindi alla fine della sua esperienza Abruzzo e potrebbe arrivare a rescindere il contratto in gennaio. A quel punto, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo sarebbe pronto a ingaggiare l'ex Roma.