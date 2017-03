ANSALDI, L'AGENTE: "HO RICEVUTO CHIAMATE MA LUI VUOLE L'INTER"

28 marzo 2017

Non è stata facile la prima stagione nerazzurra di Cristian Ansaldi, soprattutto a causa della lesione al collaterale del ginocchio che lo ha bloccato a inizio campionato. Ma le prestazionidel terzino argentino stanno migliorando di settimana in settimana: "Lui è sempre stato un calciatore dal rendimento regolare. Il problema è che ha avuto quello stop a cui si sono aggiunti i tanti cambi in squadra. Non era facile affermarsi subito" ha detto l'agente dell'ex Genoa a FcInterNews.it. Pedro Aldave ha parlato anche del futuro del suo assistito: "Alcune società mi hanno chiamato, ma il ragazzo vuole restare all’Inter, dove può crescere e migliorare ancora".