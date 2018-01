ANCHE SASSUOLO E ATALANTA SU PJACA

1 gennaio 2018

La Juve è alla ricerca di una sistemazione per Marko Pjaca. L'attaccante ha bisogno di giocare e nonostante Marotta abbia parlato di Schalke, sono diverse le squadre italiane interessate al croato. Secondo calciomercato.it, Sassuolo e Atalanta sarebbero in corsa per il prestito.