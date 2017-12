ANCHE LO UNITED SU GRIEZMANN

21 dicembre 2017

Su Antoine Griezmann non c'e' solo il Barcellona, ma anche il Manchester United. Secondo quanto scrive il Daily mirror, infatti, le prestazioni dell'attaccante francese hanno convinto Jose' Mourinho a virare su di lui, per rinforzare l'attacco dei 'Red devils'. Griezmann, che attualmente veste la maglia dell'Atletico Madrid, ha un contratto con il club 'colchoneros' che scadra' nel 2022 e che prevede il pagamento di una clausola rescissoria di 100 milioni. Griezmann da tempo e' nel mirino del Barcellona che - secondo la stampa spagnola - ha pensato a lui per rinforzare l'attacco. Proprio come Mourinho.