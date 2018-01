ANCHE L'EVERTON SU WALCOTT

11 gennaio 2018

Theo Walcott potrebbe lasciare l'Arsenal in questo mercato di gennaio. Nelle scorse ore si era parlato anche di un accostamento al Milan, una voce non verificata. In realtà l'attaccante inglese, classe '89, è nel mirino del Southampton. Ora anche l'Everton è sulle tracce del giocatore, che l'Arsenal, secondo quanto riporta il Liverpool Echo, valuta 30 milioni di sterline.