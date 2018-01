ANCHE IL NAPOLI SU VIDAL DEL BARCELLONA

10 gennaio 2018

C’è anche il Napoli su Aleix Vidal. Secondo quanto raccontato dal Mundo Deportivo, sul giocatore che non sta trovando spazio nel Barcellona ci sarebbe anche il club di De Laurentiis. Il Siviglia di Montella avrebbe già proposto ai catalani un prestito con opzione di acquisto a fine stagione, così come l’Atletico Madrid ha chiesto informazioni. La società di De Laurentiis avrebbe, invece, sondato il terreno per capire le possibilità di ingaggiare Aleix Vidal, per il quale il costo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed in Italia ci sarebbe anche la concorrenza della Roma.