ANCHE IL CITY SU EMRE CAN

19 gennaio 2018

La Juve "farà di tutto per prendere Emre Can", parola di Marotta. Ma la concorrenza è spietata. Nelle ultime ore anche il Manchester City di Guardiola si è mosso per ingaggiare a parametro zero il centrocampista tedesco. Intanto il Liverpool si sta muovendo parallelamente per provare a prendere, sempre a parametro zero, Leon Goretzka dallo Schalke.