ANCHE IL BOLOGNA SU PALACIO

8 agosto 2017

Rodrigo Palacio piace anche al Bologna di Donadoni. Dunque, non solo il Genoa come possibile approdo del 35enne attaccante che lo scorso 30 giugno ha concluso la sua avventura all'Inter. Palacio aveva progettato un suo ritorno nel calcio argentino, ma l'interesse di Genoa, Bologna e si parla anche del Chievo l'ha indotto restare in Italia.