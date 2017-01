ANCELOTTI: "VERRATTI AL BAYERN? DIMENTICATEVELO"

19 gennaio 2017

Alla vigilia della partita contro il Friburgo, il tecnico del Bayern Carlo Ancelotti ha parlato del presunto interesse del club bavarese per Verratti: “Non ci sono possibilità di portare Marco al Bayern. Lui vuole rimanere al Psg. Lo conosco, è un giocatore molto forte. Ma so anche che al momento è un giocatore del Psg. E so anche che lui vuole rimanere a lungo al Psg. Non gli ho parlato negli ultimi tre mesi, non gli ho neanche telefonato. Non ci sono possibilità, dimenticatevelo".