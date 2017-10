ANCELOTTI: "MI VEDO BENE SU OGNI PANCHINA, ANCHE QUELLA DELLA ROMA"

30 ottobre 2017

Carlo Ancelotti non ha ancora deciso quale sarà la prossima squadra da allenare, ma il suo nome è stato fatto per tante panchine.

Tra queste, quelle del Chelsea e della Roma, sogno proibito di tanti tifosi giallorossi. Ancelotti ha voluto chiarire a Radio Uno, scherzando, che non vuole togliere il posto agli attuali allenatori: "Ogni giorno salta fuori una voce, tra Everton, Cina e Chelsea, con il mio amico Antonio che s'arrabbia (ride ndr). Con lui parlo spesso. Mi vedo bene su ogni panchina. Roma? Sì, anche su quella giallorossa. Domani esce poi che voglio allenare la Roma e Di Francesco si arrabbia".