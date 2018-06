ANCELOTTI: "MI PIACEREBBE ALLENARE UNA NAZIONALE"

15/06/2018

"Non ho mai allenato una Nazionale e un giorno mi piacerebbe farlo - ha detto Carlo Ancelotti a Televisa Deportes, tv messicana per la quale sta commentando i Mondiali - poco tempo fa mi ha contattato l'Italia, ma al momento preferisco allenare un club. Allenare il Barcellona per me sarebbe molto complicato perchè ho allenato il Real Madrid, così come non allenerei l'Inter essendo stato tanti anni al Milan".