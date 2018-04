Ancelotti: "Ho voglia di tornare ad allenare"

20 aprile 2018

Arsenal o qualche altra squadra, purché il progetto sia interessante. I mesi di riposo forzato dopo l'esonero dal Bayern Monaco hanno ricaricato le energie di Carlo Ancelotti : "Vorrei lavorare di nuovo - ha ammesso durante un evento a Ginevra organizzato dalla Uefa -, ma non dipende solo da me. Se trovo l'opzione e il progetto giusti, sarò ben felice di continuare ad allenare". Il tecnico di Reggiolo è tra i candidati alla panchina dell'Arsenal.

L'ipotesi nazionale italiana è definitivamente tramontata, ma l'ex Milan ha voglia di rimettersi in gioco per un progetto importante, con ogni probabilità ancora una volta lontano dalla Serie A. L'Arsenal in pole position, con tutte le condizioni che permetterebbero questo matrimonio, ma non è da escludere una pista alternativa sempre con un occhio alla Premier League. "Non dipende solo da me, ma con l'offerta giusta sarò felice di continuare ad allenare. Ho voglia di lavorare di nuovo".