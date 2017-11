ANCELOTTI HA DETTO NO ALLA NAZIONALE? PIANO, PIANO...

18 novembre 2017

Lunedì, la verità. Su Tavecchio presidente: che rimane al suo posto, salvo contrordini e nonostante il pressing contrario. E continuo. E su Ancelotti, candidato eccellente, forse unico, alla panchina della Nazionale. Lunedì, il gran giorno del vertice del Consiglio federale, ovvero il consiglio dei ministri del Calcio. Lì si decide. E da qui a dopodomani le voci, le tendenze, le sorprese si sommano: quanto basta. Questa di oggi, arriva da Radio Dj dov'è stato ospite Giovanni Branchini, stimato procuratore di calciatori e consigliere di allenatori, procuratore di lunghissimo corso. Stando a quel che ha detto, Ancelotti ha rifiutato la proposta di diventare ct azzurro. Ha, oppure avrebbe. Per dire: forse. Può essere una verità? O soltanto una voce? Segnaliamo, in mancanza di verifiche dirette. E in mancanza, pure, di una nomination ufficiale da parte della Figc. Tavecchio, parlando di allenatori futuri, ha detto "cerchiamo fra i grandi nomi". Tutti abbiamo detto e scritto Ancelotti. Qualcuno suggerisce: ma come fa Ancelotti a rifiutare una proposta che non gli ancora arrivata? Appunto.