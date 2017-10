ANCELOTTI: "FUTURO? NON HO FRETTA"

30 ottobre 2017

"Ogni giorno mi accostano a una squadra nuova. Ultimamente al Chelsea. Poi il mio amico Antonio (Conte, ndr) si arrabbia". Lo ha detto Carlo Ancelotti a Radio 1. "Tra l'altro sento spesso Conte e non c'è nulla di vero", ha aggiunto l'ex tecnico del Bayern. "Poi si sono aggiunte la Cina e l'Everton, ma al momento non so quale sarà il mio futuro. Ne riparleremo a giugno, adesso riposo", ha confermato Ancelotti. "Sogno di ripartire con un grande progetto, ma nella massima tranquillità. Purtroppo nel calcio si sa, basta poco, qualche incertezza e la pressione aumenta - ha ammesso l'allenatore di Reggiolo - . Al momento non ho alcuna fretta".