ALISSON: "FELICE ALLA ROMA"

9 gennaio 2018

L'agente di Alisson smentisce le voci di mercato circolate attorno al suo assistito. "Fino a questo momento non sono stato contattato da nessuno - ha spiegato Ze Maria Neis a Pagineromaniste.com -. Discussioni con la Roma sul rinnovo? Ancora no, ma mancano ancora tre anni e mezzo alla scadenza. Non abbiamo fretta. Alisson è molto felice alla Roma".