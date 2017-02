ALLEGRI: "VIA DALLA JUVE? SOLO ILLAZIONI"

11 febbraio 2017

Massimiliano Allegri ha ribadito il so pensiero sulle voci che lo vorrebbero via dall'Italia. "Il nostro campionato è sempre uno dei migliori al mondo. Come faccio a smentire una cosa mai detta? Sono alla Juve, ho un anno e mezzo di contratto, sto bene, poi a tempo dovuto ci incontreremo con la società perché giustamente bisognerà parlare del futuro. Ma il resto sono solo illazioni scritte o dette", ha detto in conferenza stampa.