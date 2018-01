ALLEGRI: "PARTE PJACA, A GENNAIO NESSUN ARRIVO"

2 gennaio 2018

Molto chiaro Massimiliano Allegri in vista del mercato di gennaio: "Come ha spiegato Marotta, partirà Pjaca in prestito perché ha bisogno di giocare. Per il resto non arriverà nessuno: abbiamo un numero di giocatori sufficienti, altri arrivi mi causerebbero dei casini. Stiamo bene così".