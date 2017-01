ALLEGRI: "EVRA SI E' PRESO DEL TEMPO PER DECIDERE"

10 gennaio 2017

"Evra è stato chiaro con noi e noi con lui. Ha preso del tempo per decidere se rimanere o andar via, in questa fase è giusto che si prenda il tempo per riflettere e decidere". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia del match di Coppa Italia contro l'Atalanta.