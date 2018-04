ALLEGRI: "DOPO LA JUVE, VADO ALL'ESTERO"

2 aprile 2018

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul suo futuro professionale. "Quando lascerò la Juventus sicuramente andrò all'estero, in Italia non vedo altre destinazioni - ha spiegato al Telegraph -. Ho ancora cinque-sei anni in un club prima di pensare a una nazionale". "Non voglio fare l'allenatore per sempre, è difficile restare al vertice per tanto tempo", ha aggiunto.