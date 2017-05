ALEX SANDRO, IL CITY NON MOLLA

10 maggio 2017

Ad assistere a Juve-Monaco in tribuna c'era un osservatore speciale del Manchester City. Stando al Sun, Txiki Begiristain è volato a Torino per vedere da vicino Alex Sandro, pallino di Guardiola. Per mettere le mani sul cartellino dell'esterno brasiliano, i Citizens sarebbero disposti a spendere oltre 50 milioni di euro.