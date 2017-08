ALARIO VERSO IL BAYER LEVERKUSEN

28 agosto 2017

Il Bayer Leverkusen punta a sostituire il 'Chicharito' Hernandez, ceduto in Inghilterra, al West Ham. Il club tedesco, secondo quanto scrive 'Mundo Deportivo', lo ha individuato nell'argentino Lucas Alario, attualmente in forza al River Plate. L'operazione non è ancora ufficiale, ma il Leverkusen pagherà 19 milioni per garantirsi il cartellino dell'attaccante di 24 anni, che dal 2015 gioca nella squadra di Buenos Aires, dove è arrivato dal Fiume Columbus. Nel River, Alario ha segnato 31 gol in 71 partite.