AL-KHELAIFI: "NEYMAR? NON NE PARLO, PER ORA"

1 agosto 2017

E' la trattativa dell'estate e potrebbe diventare il trasferimento del secolo: di Neymar al Psg ha parlato direttamente lo sceicco Nasser Al-Khelaifi: "Ad oggi Neymar è un giocatore del Barcellona, vedremo cosa succederà. Preferisco non parlarne adesso, spero di farlo in un altro momento. Percentuali? Non ne faccio, ogni cosa a suo tempo. Neymar è una star di classe mondiale ma ripeto, ora preferisco non parlarne" ha detto a Le Parisien.