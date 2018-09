AJAX, L'AGENTE DI DE JONG: "MERCATO? CHIEDETE A OVERMARS"

24/09/2018

Ali Dursun, agente dell'attaccante dell'Ajax Frenkie de Jong, ha parlato al De Telegraaf dei molti club interessati al suo assistito, tra cui Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United: "Non posso confermare ma neanche smentire queste voci - ha detto - L'unica cosa che posso dire è di chiedere a Marc Overmars (ds dell'Ajax, ndr), io rimando a lui tutti i club che si mettono in contatto con me".