AJAX, ANCHE LA ROMA SU FRENKIE DE JONG

06/09/2018

C'è anche la Roma nella corsa per Frenkie de Jong. Il centrocampista dell'Ajax classe '97 è valutato 50 milioni di euro e la concorrenza per la Roma è fortissima: PSG, Manchester City, Borussia Dormund, Tottenham e Barcellona. E proprio i Blaugrana, secondo il Mundo Deportivo, sono in vantaggio, ma i lancieri non faranno sconti.