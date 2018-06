AGENTE YOUNES: "DAL 9 LUGLIO IN RITIRO COL NAPOLI"

4 giugno 2018

L'agente Nicola Innocentin ha provato a fare chiarezza sul futuro del suo assistito, l'esterno tedesco svincolatosi dall'Ajax e promesso sposo del Napoli: "Il futuro di Younes? Attualmente è in vacanza e aspettiamo la convocazione per il ritiro, la domanda è: perché non dovrebbe presentarsi? Il silenzio ha dato la possibilità ai media di romanzare troppo la vicenda, rumors che lo volevano in Germania prima al Wolfsburg, poi allo Stoccarda e al Borussia Monchengladbach, voci a cui non abbiamo mai replicato perché per noi è tutto fin troppo chiaro: sarebbe arrivato già da gennaio a Napoli, ma un problema familiare ha posticipato la trattativa, però dal 9 luglio andrà in ritiro con lo staff di Carlo Ancelotti" ha spiegato a Radio Crc.