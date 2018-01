AGENTE VIDAL: "CONTATTI CON LA ROMA"

24 gennaio 2018

"La Roma è la Roma. Vidal sarebbe pronto a prendere in seria considerazione un'eventuale offerta concreta della Roma. Con Monchi ci sono continuamente contatti, siamo nella fase iniziale di quella che puo' diventare una trattativa". Le parole dell'agente di Aleix Vidal, Graziano Battistini rilasciate al portale Romanews.eu aprono al possibile arrivo del giocatore del Barcellona nella Capitale. Il difensore spagnolo, che ultimamente sta trovando poco spazio alla corte di Ernesto Valverde, sarebbe uno degli obiettivi del club giallorosso e le prospettive in vista di un accordo sembrerebbero positive. Battistini, tuttavia, tiene a chiarire: "Non si e' ancora entrati nella fase calda della trattativa: se il direttore sportivo della Roma volesse davvero, siamo pronti ad ascoltarlo", aggiunge l'agente del giocatore.