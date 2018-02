AGENTE RUGANI: "GIOCA POCO MA RESTA ALLA JUVE"

2 febbraio 2018

Sta giocando poco, ma non si muoverà da Torino. E’ quanto spiega l’agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, in un’intervista rilasciata a Radio Vecchia Signora: “Daniele ha giocato spesso all’inizio, poi è stato penalizzato dal turnover. Ha avuto un’influenza terribile che l’ha debilitato, ma da oggi è ok. Vicino alla cessione? La Juve non ha mai preso in considerazione queste richieste, sanno bene di avere un gioiello in casa”.